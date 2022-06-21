"الصبر مفتاح الفرج".. لابورتا يحدد بديل كامب نو ويبشر جمهور برشلونة بشهر يوليو

إلى متى الصبر يا بلوجرانا؟

أعلن برشلونة رسميًا أنه سيلجأ للعب مبارياته في "الملعب الأولمبي مونجويك" بدلًا من كامب نو أثناء الإصلاحات التي سيمر بها الملعب الأخير.

برشلونة أبرم الاتفاقات اللازمة مع سلطات المدينة، وتم تقديم هذا الأمر بشكل علني بواسطة رئيس النادي جوان لابورتا.

على هامش الاتفاق الرسمي للعب برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي "مونجويك" حين يمر ملعب كامب نو بإصلاحاته المرتقبة في موسم 2023-2024، تحدث جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني عن العديد من الملفات الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وقال لابورتا: "هناك بعض الاستثمارات التي ستدفع أموالنا إلى الأمام، أستطيع أن أخبر المشجعين بوضوح أننا سنحظى بأخبار جيدة قريبًا".

وأضاف: "نحن على وشك إبرام استثمار قريب، نعمل على إنهاء عمليتين أو ثلاثة في يوليو لتحسين موقفنا الاقتصادي وجعله يخطو إيجابيًا، وأن نملك أموالنا بأنفسنا، هذا سيتيح لنا إعادة الإنفاق بشكل جيد وأيضًا بناء فريق تنافسي كما نطمح".

🗣 @JoanLaportaFCB: "És un estadi icònic de la Barcelona olímpica, una referència internacional de la ciutat" pic.twitter.com/70b5MRdRD0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 21, 2022

ويعتزم برشلونة إعادة نفسه للمنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والقاري تحت إمرة تشافي هيرنانديز الذي يعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة الرياضية لحسم العديد من الصفقات، وربما يريد الآن أكثر من أي وقت مضى أن يضم البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى صفوف البيت الكتالوني وسيتم التناقش حول هذا الأمر على هامش مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية التي تقام لدعم مصابي مرضى التصلب الضموري وفي طليعتهم خوان كارلوس أونزوي المساعد السابق للويس إنريكي مدرب البلوجرانا.

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