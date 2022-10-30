الشيخ يُوجه رسالة للإعلاميين الغاضبين: لا تنشغلوا بقضايا جانبية مفتعلة

جدل كبير في الإعلام السعودي بعد حفل افتتاح دوري الألعاب الأولمبية السعودية

دعا الناقد الرياضي محمد الشيخ زملاءه الإعلاميين الغاضبين إلى عدم الانشغال بالقضايا الجانبية المفتعلة والتفرغ لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية السعودية.

كان حفل افتتاح النسخة الأولى من الدورة الأولمبية السعودية قد أثار جدلًا واسعًا بعدما لوحظ غياب الإعلاميين النصراويين عنه، وقد ازداد الغضب النصراوي بعد مقطع فيديو للإعلامي وليد الفراج رأوه يحمل استفزازًا وسخرية من النادي.

الشيخ المعروف بميوله الهلالية طالب أولئك الإعلاميين بتجاوز تلك القضايا الجانبية والتحول إلى شركاء في نجاح ذلك الحدث الرياضي، بقوله عبر تويتر "نصيحة للزملاء الإعلاميين المهنيين عدم الانشغال بقضايا جانبية مفتعلة لا قيمة مهنية لها".

وشدد الشيخ على أن مهمة الإعلام حاليًا دعم نجاح تلك الدورة، حيث أضاف "يجب التفرغ لمتابعة وتغطية والاستمتاع بأحداث دورة الألعاب السعودية لدعم قيادتنا بما يحقق مستهدفات الدورة من أكبر حدث رياضي سعودي، والذي يجب أن نكون شركاء في نجاحه، فرياضتنا تجاوزت الهامش إلى الجوهر".

يُشار إلى أن علاقة الجمهور النصراوي مع الشيخ ليست الأفضل، إذ يتهم من جانبهم بمحاولة التقليل والسخرية من النصر لحساب الهلال خلال حضوره كضيف دائم تقريبًا على برنامج "أكشن مع وليد" الذي يُقدمه الفراج.

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