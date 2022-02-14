الشيخ مهاجمًا "الشامتين" في الهلال: لا تُسددوا فواتيركم على "حساب" الأهلي

وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ رسالة شديدة اللهجة للشامتين في الهلال عقب خسارته القاسية أمام الأهلي المصري 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في الإمارات وتُوج بها تشيلسي الإنجليزي.

الهلال سحق الجزيرة في الدور الثاني من مونديال الأندية 6-1، قبل أن يُقدم مباراة ممتازة أمام بطل دوري أبطال أوروبا ويخسرها بهدف نظيف، لكنه خالف كل التوقعات ولعب مباراة كارثية أمام بطل إفريقيا انتهت بخسارته برباعية مؤلمة.

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الخسارة فتحت الأبواب لمنافسي الهلال من الإعلاميين والجماهير للنيل منه والتقليل من قدراته وجودة لاعبيه، ووصل الحد إلى "الطقطقة" عليه والشماتة به، وهو ما أغضب الصحفي محمد الشيخ كثيرًا كما يبدو.

الشيخ أكد عبر تويتر أن إنجاز الهلال المتمثل بالفوز بدوري أبطال آسيا وإقصاء النصر من نصف النهائي لن يُقلل منه أو يمحيه أي خسارة حتى لو كانت كبيرة جدًا، مطالبًا الجميع وخاصة النصراوية بعدم تسديدة فاتورة خسارة آسيا في أكتوبر الماضي على حساب الأهلي المصري.

إذ كتب "البعض يبي يسدد فواتيره على قفا الأهلي المصري .. يا عمي فاتورة أكتوبر لوحدها ما تتسدد لو يجتمع الريال والبرشا والبايرن والليفر في فريق واحد😎".

البعض يبي يسدد فواتيره على قفا الأهلي المصري.. يا عمي فاتورة اكتوبر لوحدها ما تتسدد لو يجتمع الريال والبرشا والبايرن والليفر في فريق واحد😎 — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) February 14, 2022

تغريدة الشيخ وجدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الأزرق، حيث حصدت ما يزيد عن 1.5 ألف إعجاب وأعيد تغريدها أكثر من ألف مرة خلال أقل من ساعتين على نشرها.

يُشار إلى الهلال اليوم يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 بفارق 16 نقطة كاملة عن الاتحاد في الصدارة، علمًا أنه سيُواجه المتصدر في مباراة مؤجلة خلال مارس القادم، بجانب امتلاكه مباراتين أخرتين مؤجلتين.