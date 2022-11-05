الشهري: وضع المهاجمين السعوديين "سوداوي" وهذا هو المدافع الأفضل

المدرب السعودي يختار أفضل مدافع حاليًا في السعودية

أكد سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي أن وضع المهاجمين السعوديين سوداوي في ظل سيطرة الأجانب على الخطوط الأمامية لأندية دوري روشن السعودي.

وأضاف المدرب السعودي خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" "لدينا مواهب هجومية جيدة جدًا، لكن المهاجم خاصة بحاجة للعب، وغيابه عن الملعب سيضره كثيرًا، وإليكم مثال فراس البريكان، كيف كان في النصر وكيف تحسن مستواه كثيرًا بعد انتقاله للفتح وتواجده باستمرار في الملعب، والعكس صحيح في حالة عبد الله الحمدان كيف تراجع بانتقاله للهلال، وهذا وضع طبيعي لا يُمكن لوم اللاعب عليه".

تابع "لدينا مشكلة أخرى كما أعتقد خاصة بأسلوب اللعب، رونالدو هداف رغم أنه جناح أيسر، أسلوب اللعب يُساعد أحيانًا اللاعبين على إحراز الأهداف.

"المهاجم يجب أن يحظى بدقائق متواصلة من اللعب ليصل للمستوى المطلوب، الدوري الرديف قد يكون هو الحل بشرط أن يكون تنافسيًا وبمستوى عالٍ، في الواقع وضع المهاجم السعودي سوداوي في ظل وجود المهاجم الأجنبي".

المدرب السعودي انتقل للحديث عن الدفاع مشيرًا إلى أن حسان تمبكتي نجم الشباب هو أفضل مدافع سعودي حاليًا.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يستعد حاليًا لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.