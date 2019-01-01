الشهري يعزز صفوف النصر

اللاعب يعود من جديد بعد غياب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إعلامية سعودية أن يحيى الشهري، متوسط ميدان النصر، تعافى من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة.

وتعرض الشهري للإصابة على مستوى الكتف وخضع للجراحة في مايو الماضي، وهي نفس الإصابة التي عانى منها في الماضي.

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وكشفت "الرياضية" أن الشهري انتهى من برنامجه التأهيلي، والذي تجاوز الشهرين في دبي، وسينتظم في التدريبات الجماعية بداية من يوم الجمعة.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية أكدت سلامته وتعافيه التام من الجراحة، مما يسمح له بالعودة للعب من جديد.

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وتأهل النصر لدور الثمانية من البطولة الآسيوية، بعد تغلبه على الوحدة الإماراتي، بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.