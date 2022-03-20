الشناوي يرفض النصر: من أفضل الأندية ولكن!

ذهبت حملات جمهور نادي النصر السعودي، لضم محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، هباءً منثورًا، إذ رفض الحارس الاستجابة لهذه الدعوات، وترك مسلي آل معمر؛ رئيس العالمي، في حيرة من أمره.

العالمي يبحث منذ الميركاتو الصيفي الماضي عن حارس مرمى بعدما استغنى عن الأسترالي برادلي جونز مجانًا مع نهاية الموسم الماضي، على أمل أن ينجح في ضم حارس آخر بجوار وليد عبد الله، لكن باءت محاولاته بالفشل.

الشناوي كان أحد الأسماء التي ترددت في الصحافة السعودية، خلال الصيف الماضي، لكن رغم عرض العالمي المغري لضمه إلا أن الأهلي تمسك ببقائه في ظل استعداده وقتها لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

ووفقًا لصحيفة "الأهرام" المصرية فإن الشناوي كذلك يرفض ارتداء قميص النصر في الصيف المقبل، مشددًا على تمسكه بالبقاء في القلعة الحمراء.

الصحيفة المصرية أكدت أن الشناوي أكد لأحد المقربين منه أنه يرغب في إنهاء مشواره بالقميص الأحمر، مشيرًا إلى أنه رغم أن الدوري السعودي من الدوريات التي تجمع نجوم عالميين من بلدان مختلفة وأن النصر من أفضل الأندية العربية والآسيوية، لكنه لا يريد الرحيل عن الأهلي.

وأرجع الشناوي تمسكه بالمارد الأحمر إلى حالة الاستقرار التي يعيشها داخل جدران القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي قد يفقده حال الانتقال لنادٍ آخر.

يذكر أن عديد المصادر السعودية أكدت أن العالمي حصل على توقيع محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، رغم نفي وكيله.

وكيل جاباسكي أكد أن هناك مفاوضات بالفعل مع رئيس النصر، لكن حتى الآن لم يحدث أن وقع الحارس على أي عقد بعد. (طالع التفاصيل)

ويعارض عدد كبير من جمهور العالمي ضم جاباسكي، في ظل مستواه المتراجع مع الزمالك، مطالبين مسلي بضم الشناوي، لكن يبدو أن آمالهم لن تتحقق.