الشناوي يتعرض لإصابة في الكتف خلال مران الأهلي

الشناوي يثير القلق في مران الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعرض محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في مران الفريق، اليوم الأحد، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32، يوم 14 سبتمبر الجاري، خارج الديار، حيث يغادر القاهرة الأربعاء.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الشناوي تعرض لإصابة خلال مران الفريق، أثناء التقسيمة الذي أجراها فايلر المدير الفني الجديد على ملعب "مختار التتش".

وأضافت التقارير أن الشناوي أصيب بكدمة قوية في الكتف، خرج على إثرها من الملعب، لتلقي العلاج اللازم، من خالد محمود طبيب الفريق.

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وحاول الحارس التحامل لاستكمال المران، لكن لم يستطع ليضطر مغادرة المران وشارك بدلًا منه في التقسيمة علي لطفي الحارس الثالث.

ويسعى الأهلي لاستكمال مشواره الإفريقي بنجاح من أجل العودة للتتويج الإفريقي مرة أخرى، بعد غياب طويل.