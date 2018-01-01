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الدوري المصري الممتاز

فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات

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محمد الشناوي
الأهلي يستعد لمواجهة النجوم في الدوري المصري

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

يحدد الفحص الطبي لمحمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، توقيت عودته للتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، غاب على إثرها خلال الفترة الأخيرة.

ويخضع حارس الأهلي المصري للفحص الطبي لتحديد موعد عودته للمشاركة مرة أخرى بعد ابتعاده خلال المباريات الماضية.

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ويحرس مرمى الأهلي في الوقت الحالي، شريف إكرامي حارس منتخب مصر السابق، ويقدم مستويات مميزة خلال منافسات الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النجوم يوم الإثنين المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.

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ويسعى مجلس إدارة الأهلي في الوقت الحالي، الاستقرار عن المدير الفني المقبل للفريق بعد رحيل الفرنسي كارتيرون وتولي محمد يوسف بشكل مؤقت.

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