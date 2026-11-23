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ماذا قال رياض محرز؟!..

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رد النجم الجزائري رياض محرز على إمكانية عودته إلى منتخب بلاده الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد تألقه مع ناديه الجديد الشمال القطري، في الموسم الرياضي الحالي.

محرز ساهم في 10 أهداف "سجل 4 وصنع 6"؛ وذلك خلال 8 مباريات مع فريق الشمال الأول لكرة القدم، الذي انضم إليه قادمًا من عملاق جدة الأهلي.

وآخر المباريات التي تألق فيها محرز؛ تلك التي فاز فيها الشمال (3-2) على فريقه السابق الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

حقيقة عودة محرز إلى منتخب الجزائر

وفي هذا السياق.. قال محرز في تصريحات لمراسل "winwin"، بعد مباراة الشمال ضد الأهلي؛ بخصوص عودته من الاعتزال واللعب مع منتخب الجزائر مجددًا: "لا لا.. لقد انتهى الأمر بالنسبة لي".

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وأشار الساحر الجزائري إلى أنه أدى واجبه مع المنتخب الوطني، على مدار السنوات العديدة الماضية؛ مفضلًا ترك المهمة للشباب الآن، من أجل إثبات أنفسهم.

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ووجّه محرز رسالة إلى اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين؛ مفادها أن البلد هو الأهم الآن، وعلى الجميع تقديم كل ما لديهم من أجل رفع راية الجزائر عالية.

وعن الهزيمة القاسية للجزائر أمام توجو (0-3)، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027؛ أكد نجم الشمال أنه لا يعرف الأسباب؛ لأنه أصبح بعيدًا عن المنتخب الآن، مع ثقته بإمكانية تجاوز هذه المحنة.

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مدرب "قليل الخبرة" يقود منتخب الجزائر

وعلى جانب آخر.. وصف محرز في تصريحات نقلتها قناة "البلاد الجزائرية"، إبراهيم حمداني، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بأنه شخص لا يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب؛ متمنيًا إيجاد الحلول اللازمة، من أجل عودة الأفراح إلى "محاربي الصحراء".

وشدد محرز على أن الجزائر تمتلك جيلًا جديدًا رائعًا بالفعل؛ ولكنه يحتاج إلى مساعدة من اللاعبين أصحاب الخبرة في المنتخب، مع عمل اتحاد الكرة والجهاز الفني على رفع المستوى.