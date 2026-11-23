الراقي سجل ثنائيته في الدقيقتين 11 و58 عن طريق فراس البريكان والمهاجم الإنجليزي إيفان توني.

فيما كانت ريمونتادا الشمال بثلاثية بغداد بونجاح، تياجو سيلفا وأليكس كولادو، في الدقائق 62، 72 و1+90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الراقي عند ثماني نقاط في المركز السادس "مؤقتًا"، فيما يتأخر عنه الشمال بفارق الأهداف فقط، محتلًا المركز السابع، في جدول ترتيب دوري الغرب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والشمال، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

الشمال .. يزيد خجل الفرق السعودية

ضاربًا بفارق الإمكانات وفارق التاريخ عرض الحائط؛ نصّب الشمال نفسه كـ"حصان أسود" لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 مع مرور خمس جولات من مرحلة الدوري.

الفريق القطري الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال آسيا، خطف سبع نقاط من أصل الثماني الموجودة في رصيده حاليًا من أمام الفرق السعودية، إذ تعادل أمام الاتحاد (1-1)، وانتصر أمام الهلال (3-1)، قبل الفوز الليلة أمام الأهلي (3-2).

تلك النتائج حققها الشمال رغم العيوب الموجودة في دفاعه وحتى في خط الوسط، لكنها عيوب لا تُرى بالنسبة للسعوديين، الذين لا يحسنون التعامل مع عيوب خصومهم في البطولة القارية بقدر ما يفعل الفريق القطري.

"ما تقدمه الأندية السعودية في نسخة دوري أبطال آسيا للنخبة الحالية مخجل ولا يليق بالدعم الذي تحظى به" .. تعليق كتبه الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تعادل الهلال الليلة أمام نيفتشي (2-2)، معلوم أنه مجرد تعليق يحمل بعض الشماتة في الغريم، لكنه صادق لحد كبير.

إيفان توني .. إحصائيتك تقودك للبكاء بحرقة هذه المرة!

لا يختلف اثنان على مدى جودة المهاجم الإنجليزي إيفان توني، بل وعلى كونه أفضل لاعب في صفوف الفريق في الوقت الراهن.

وأمام الشمال الليلة، كان الإنجليزي في الموعد مع أول خطأ دفاعي للفريق القطري، حيث صنع هدف زميله فراس البريكان ببينية رائعة. ناهيك عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

لكن تكرار موقف سلبي حتمًا يضعه في دائرة النقد، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالرعونة..

في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، سدد إيفان توني ضربة جزاء بطريقة أكثر من سيئة، حيث نفذها على الواقف ضعيفة في متناول الحارس باباكار سيك.

تلك الضربة شبيهة إلى حد كبير بالجزائية التي سددها في فبراير الماضي أمام النجمة، في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2026-27، حيث الرعونة ذاتها.

وبشكل عام، أهدر توني أربع ضربات جزائية مع الأهلي منذ الانضمام له في صيف 2024، والمفارقة أن جميعها خلال عام 2026.

هذا التراجع الذي يعود بالأساس لاستهتار اللاعب في التنفيذ يعيدنا لتصريح قديم قال به إنه لم ينم من الحزن يوم أهدر جزائية، فربما هذه المرة سيبكي بحرقة مع تكرار الموقف!

زياد الجهني .. "بوسيتش اللاعبين"

"هو بوسيتش لاعبي كرة القدم" .. هكذا لخص الصحفي الرياضي الأهلاوي سامي القاضي ما قدمه لاعب وسط الراقي خلال مواجهة الشمال .. والمعنى سلبي بطبيعة الحال!

الجهني في فترة من فترات الراقي كان أحد أفضل اللاعبين المحليين، لكن مؤخرًا ولعدد متتالٍ من المباريات أصبح عبئًا كبيرًا في وسط الملعب، تاركًا المهمة الأكبر على زميله الفرنسي فالنتين أتانجانا.

مشكلة الجهني الأساسية ليست في المجهود الذي يقدمه للفريق، فقد يكون الأكثر جهدًا، لكنه جهدًا سلبيًا دون تأثير حقيقي سواء دفاعيًا أو هجوميًا، فهو لديه عيب "عدم إدراك بالتوقيت" فحين يتطلب الموقف ضغطًا على الخصم، تجده خارج الخدمة، وعندما يستدعي الموقف نقل الكرة للأمام لوسط ملعب الخصم، يفاجئك بتمريرة للخلف.

الغريب وسط تراجع مستواه مؤخرًا هو تمسك المدرب مارينو بوسيتش به رغم وجود الثنائي نايف مسعود وماكاي إبراهيما ديابي على مقاعد البدلاء!

إدوارد ميندي .. مدرب الأهلي؟

في الأيام الماضية، زعم البعض أن الحارس السنغالي إدوارد ميندي هو من أدار كلاسيكو النصر بالمشاركة في وضع تشكيل الأهلي، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وصاحب الفضل في الانتصار بثلاثية مقابل هدف وحيد.

والليلة السنغالي يخذل جمهور الأهلي، إذ يتحمل مسؤولية الأهداف الثلاثة؛ ما بين خطأ ساذج في الهدف الأول باصطدام الكرة في قدمه ثم المرور للشباك، مرورًا بتسديدتين أساء ميندي رد الفعل بهما، ومعهما اقتنص الشمال نقاط المباراة.

ويبدو أن التسديدات البعيدة أصبحت كـ"الفيروس" في الأهلي، ما بين ميندي وبديله عبدالرحمن الصانبي، فكلاهما لا يجيد التعامل معها، وسط علامات كثيرة حول مدرب حراس الأهلي!