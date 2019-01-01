الشلهوب: علينا التركيز والحفاظ على الرغبة حتى لقاء الإياب

الهلال حقق فوزًا هامًا على اوراوا في نهائي دوري أبطالى آسيا

تحدث محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال السعودي على فوز فريقه على أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في "محيط الرعب"، بهدف دون رد.

وحقق الهلال الفوز على أوراوا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جامعة الملك سعود"، أحرز الهدف كاريلو بعد عرضية رائعة من البريك.

وقال الشهلوب في تصريحات لصحيفة "الرياضية" عقب اللقاء: "انتصار هام جدًا، ولكن علينا أن ننتظر للشوط الثاني في اليابان من أجل التتويج".

وأضاف: "أضعنا الكثير من الفرص بالفعل، ولكن علينا أن نكون بنفس التركيز في اللقاء الثاني، من أجل الوصول إلى منصات التتويج".

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وتابع الشلهوب: "يجب أن يكون لدينا نفس الرغبة قبل مباراة الإياب، ونعمل كمجموعة واحدة مثل هذه المباراة، لأن هذه البطولات لم تحقق سوى بالتعاون والمجموعة الواحدة".

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 24 نوفمبر الجاري، في اليابان من أجل الإعلان عن الفريق المتوج بدوري أبطال آسيا.