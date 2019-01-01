الشلهوب: مباراة الإياب أمام الاتحاد لن تكون سهلة

نجم الزعيم يتحدث بعد الفوز ذهابًا 3-0

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد محمد الشلهوب نجم الهلال السعودي على صعوبة لقاء الإياب في ربع نهائي بطولة زايد للأندية البطلة أمام الاتحاد السكندري المصري.

وكان الهلال قد هزم ضيفه المصري في الرياض بثلاثة أهداف دون رد، ليضع قدمه الأولى في نصف نهائي البطولة، لكن نجمه السعودي يرى أن التأهل لم يُحسم بعد.

إذ قال في تصريحات خاصة لقناة أون سبورت "الحمد لله على فوزنا بثلاثة أهداف دون مقابل، لكن ذلك مجرد الشوط الأول من المواجهة ولايزال هناك لقاء الإياب. حظ أوفر للاتحاد، لعب مباراة جميلة ولم يُقصر أي من لاعبيه، شكرًا لأدائهم وأخلاقهم".

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أضاف "مباراة الإياب ستكون صعبة بالتأكيد، لن أكون محترفًا لو وصفتها بالسهلة، فالاتحاد فريق كبير ونعلم أن لديه جمهور كبير يدفعه للأمام دومًا. ان شاء الله نُقدم مباراة جميلة في مصر".

وعند سؤاله حول لاعبي الاتحاد والأفضل بينهم، قال صاحب الـ38 عامًا "لا يوجد لاعب محدد، إن اخترت لاعب سأظلم الآخر، المجموعة بالكامل ممتازة. أعلم أن وضعهم في الدوري صعب لكنهم يؤدون جيدًا في البطولة العربية ويُقدمون مستوً جميل جدًا. أتمنى لهم التوفيق".