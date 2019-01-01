الشكوك تدور حول مشاركة جيوفينكو مع الهلال أمام الترجي التونسي

الهلال يستعد لمواجهة الترجي التونسي في مونديال الأندية

تدور الشكوك حول لحاق الإيطالي سباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، بلقاء فريقه أمام نظيره الترجي التونسي، المقرر لها السبت المقبل.

الهلال يستعد لمواجهة الترجي ضمن منافسات الدور الثاني من مباريات كأس العالم للأندية 2019 المقام في الوقت الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى الزعيم السعودي للتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي، الذي تأهل بعد التتويج ببطولة كأس الليبرتادورس مؤخرًا على حساب ريفربليت.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن جيوفنيكو قد لا يلحق بمباراة الهلال أمام نظيره الترجي التونسي في بداية مشوار الزعيم في مونديال الأندية.

إقرأ أيضًا - حمدي النقاز: ما يقوله مرتضى منصور كذب وافتراء، وتلك هي الحقيقة

وابتعد جيوفينكو مؤخرًا عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة حيث تدريب منفردًا بالكرة، بجانب كلا من عبدالله عطيف وياسر الشهراني.

وسيخوض الهلال تدريبه في الدوحة بقطر وهو ما يحدد موقف جيوفينكو من اللحاق بمواجهة الترجي التونسي من عدمه في الدور الثاني.