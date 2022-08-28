الشغب في دمه .. بسبب الاستهتار بالوتيلي يفتعل مشاجرة مع مونتيلا

ماريو بالوتيلي لا يتوقف عن إثارة الجدل حتى في الدوري التركي.

أثار النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب فريق أضنة دمير سبور التركي المزيد من الجدل مع فريقه الذي انضم له في العام الماضي أثاء مواجهتهم ضد عمراني سبور في الدوري التركي.

المباراة التي أقيمت على ملعب بالوتيلي ورفاقه انتهت لصالح الفريق صاحب الضيافة بهدف نظيف تم تسجيله في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة.

بالوتيلي كبديل للروسي أرتيم دزوبيا بالرغم من ذلك كانت الدقائق التي حصل عليها كافية من أجل إثارة غضب المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني الأسبق لإشبيلية والحالي للفريق التركي.

بعد نزول بالوتيلي بدقائق فقد اللاعب الكرة في منتصف الملعب وتسبب في هجمة مرتدة للفريق الخصم كادوا يسجلون منها الهدف الأول لهم في المباراة.

الهجمة مرت على خير وفاز فريق مونتيلا بالمباراة، لكن الرجل الأول في الجهاز الفني لم ينس استهتار بالوتيلي وتوجه له عقب اللقاء وقال له بعض الكلمات ثم تركه.

لكن يبدو أن كلمات المدير الفني لم تعجب بالوتيلي الذي توجه له على الفور وقال له بعض الكلمات التي تبدو وأنها أثارت غضب المدير الفني بشكل كبير ولم يمنعه عن النجم الإيطالي سوى بقية اللاعبين والجهاز الفني والطبي في أرض الملعب.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد رجحت أن بالوتيلي يسعى للرحيل عن صفوف الفريق بعد التوقيع مع أرتيم دزوبيا بسبب حصوله على المكان الأساسي الخاص به.