الشعراوي: فزنا على تورينو بالقلب

فوز ثالث على التوالي لروما بالدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الجناح الإيطالي، صاحب الأصول المصرية، ستيفان الشعراوي، فوز روما الصعب على تورينو في افتتاح الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ونجح روما في تحقيق فوز متأخر على حساب التورو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما تقدموا أولاً بهدفين نظيفين، وعدل الضيوف النتيجة، لكن الشعراواي سجل هدف الفوز الثالث.

الشعراوي تحدث لسكاي سبورت الإيطالية عقب نهاية اللقاء: "أنه فوز صعب وقتالي، لقد قدمنا شوط أول جيد، من الصعب استقبال مثل هذين الهدفين، لكننا حاولنا الدفع من أجل الفوز".

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وتابع لاعب ميلان وموناكو الأسبق: "أنه فوز جاء بالقلب، تورينو لم يخسر خارج أرضه هذا الموسم، وكنا نعرف أنها مواجهة صعبة، لكننا صنعنا عدد كبير من الفرص".

روما ينجح في الظفر بالنقاط الثلاث من تورينو العنيد ✅



شوط أول ممتاز من الذئاب 🐺

الفريق الضيف عدّل النتيجة في الشوط الثاني 🙌

والشعراوي حسم الفوز لـ روما 💪 pic.twitter.com/Z8fg68n5gP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

شارك الدولي الإيطالي، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بسبب إصابة جينكيز أوندر المبكر.

وعن إصابة زميله: "لم يكن هناك وقت للإحماء، الأمر لم يكن سهلاً وشعرت بالإجهاد في النهاية، لكن مساعدة الفريق والفوز بالنقاط كان أمر جيد، اتمنى أن يتعافى أوندر من الإصابة بشكل مبكر".

وحقق روما انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، ليقترب أكثر من مقاعد دوري أبطال أوروبا، لينهي الشعراوي حديثه: "أنها هدفنا، وسنواصل العمل على نفس النهج".

ويلتقي روما في الجولة المقبلة مع أتلانتا، ثم ميلان منافسه المباشر على مقعد دوري أبطال أوروبا الأخير، بالدوري الإيطالي.