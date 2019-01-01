الشعراوي عن مشاجرته مع دجيكو: صارت من الماضي

اللاعب يرغب بالتركيز على موسم الفريق عوضاً غن خلافات سابقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى ستيفان الشعراوي جناح روما وجود أي عداوة بينه وبين زميله المهاجم إدين دجيكو، مؤكداً أن ما حدث صار من الماضي.

وقال الشعراوي لسكاي سبورت إيطاليا:"نحن بخير الآن ونلعب لأجل الفريق، ما حدث هو فصل وانتهى، أحياناً تحدث تلك الأشياء".

وأضاف:"هناك مناقشات ومشادات، ولكن في النهاية يتم حل الخلافات ونريد التركيز فقط على اللعب الآن".

وكانت التقارير قد كشفت عن مشاجرة وصلت إلى التلاكم بين اللاعبين في مارس الماضي، على خلفية الخسارة أمام سبال 2-1.

أما عن صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا قال الشعراوي:"ست أو سبع فرق تتقاتل على مركز في دوري الأبطال، هذا شيء غير اعتيادي، ولكن الكثير من الفرق لديها القدرة بالفعل، تلك المباريات الأخيرة تتوقف على من يملك العقلية الصحيحة والخبرة".

يذكر أن الشعراوي سجل 10 أهداف هذا الموسم، وهو حاجز يجتازه للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013 مع ميلان والذي سجل به 16 هدفاً.