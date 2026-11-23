مشاركة تابع GOAL على جوجل

مباراة بعد أخرى، تتعالى أصوات جماهير عملاق جدة الأهلي؛ من أجل إقالة الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

إعلان

بوسيتش يحقق نتائج غير مرضية مع الأهلي، منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2026؛ وآخرها الخسارة (2-3) أمام نادي الشمال القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

ويتم الترويج في وسائل الإعلام؛ إلى أن إدارة الأهلي غير قادرة على "إقالة" المدير الفني الهولندي من منصبه، بسبب قيمة الشرط الجزائي.

هكذا يستطيع الأهلي "إقالة" بوسيتش.. ولكن!

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، المتحدث الرسمي الأسبق للنادي الأهلي، عن أن إدارة عملاق جدة تستطيع التخلص من بوسيتش؛ إذا أرادت ذلك.

نعم.. الشيخي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إمكانية "إقالة" الأهلي لبوسيتش؛ وذلك من خلال الاستقطاع من ميزانية النادي ومخصصاته، في فترة الانتقالات القادمة.

إعلان إعلان

أي إنه لا يوجد عائق مالي يمنع الإدارة الأهلاوية من "إقالة" مارينو بوسيتش، مثلما يتم الترويج له؛ على حد قول الشيخي.

مواضيع ذات صلة

وعلى الرغم من ذلك؛ وجّه الشيخي اتهامًا إلى مسؤولي الأهلي، قائلًا: "لا يريدون فعل أي شيء الآن"، في إشارة إلى عدم رغبتهم في "إقالة" بوسيتش.

بل إن الإعلامي الرياضي توقع ألا تتم "إقالة" بوسيتش؛ حتى يخسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم فرصة المنافسة على جميع البطولات، في الموسم الرياضي الحالي.

إعلان

واختتم محمد الشيخي تغريدته؛ بالقول: "ما يحدث مُعيب بحق الأهلي، الذي وصل إلى مرحلة عدم قدرته على تغيير مدرب!".