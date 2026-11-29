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بلغت أزمة مانشستر يونايتد مستوى جديداً يوم الأحد، بعدما اضطرت الشرطة إلى التدخل في مجمع تدريبات النادي بكارينجتون. وعقب هزيمة مذلة على أرضه تركت الفريق في حالة من الاضطراب، قررت مجموعة من الجماهير الغاضبة التعبير عن استيائها أمام بوابات المنشأة.

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احتجاجات عند بوابات كارينجتون

أدى تراجع نتائج مانشستر يونايتد إلى مواجهة مباشرة عند مركز تدريبات النادي. واضطر أفراد الأمن في كارينجتون إلى طلب تعزيزات عصر الأحد، بعدما تجمعت مجموعة من المشجعين للاحتجاج على المسار الحالي للنادي.

وجاء الاحتجاج بعد عطلة نهاية أسبوع قاسية على جماهير أولد ترافورد، فيما يواصل الفريق معاناته بحثاً عن هوية ونتائج في ظل الإدارة الحالية. وأكدت شرطة مانشستر الكبرى حضورها لمساعدة أفراد الأمن بعد تلقي بلاغات عن احتجاج صغير عند مركز التدريبات، الواقع في منطقة ريفية جنوب غربي وسط المدينة.

ورغم عدم وجود لاعبي الفريق الأول في المنشأة أثناء الواقعة، ظل التوتر سائداً بينما عبّرت المجموعة عن غضبها. ووفقاً للتقارير، شوهدت خمس مركبات للشرطة على الأقل خارج بوابات مركز التدريبات، فيما سعت السلطات إلى حفظ النظام.

الشرطة تراقب الوضع بعد الانهيار أمام برينتفورد

وكان أداء الفريق الصادم على أرض الملعب سبب الاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع. فقد خسر مانشستر يونايتد 4-0 أمام برينتفورد في أول مباراة لماوريسيو بوتشيتينو على أرض فريقه منذ توليه المسؤولية، وهي نتيجة أبقت الفريق في المركز التاسع عشر بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحطمت هذه الهزيمة الثقيلة في أولد ترافورد التفاؤل المبكر المحيط بالإدارة الجديدة، وزادت التدقيق في مدى التزام اللاعبين. وفي أعقاب تداعيات المباراة، قال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى إن الاحتجاج «مرّ بسلام وانفضّ من دون أي حوادث أو اعتقالات»، وفقاً لما نقلته بي بي سي نيوز.

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ولا تترك السلطات مجالاً للمخاطرة بأمن الموقع خلال الأيام المقبلة. وأضاف المتحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى: «سيواصل عناصر الشرطة في منطقة ترافورد التواصل الوثيق مع أفراد الأمن في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، لحماية الموقع وحقوق الناس في الاحتجاج السلمي على حد سواء».

الضغوط تتصاعد قبل زيارة نيوكاسل

ورغم بقاء الاحتجاج خارج البوابات وعدم تمكن أي شخص من دخول المجمع، كانت الرسالة الموجهة إلى إدارة النادي واضحة. وأشار شاهد عيان إلى أن مجموعة المحتجين الصغيرة، التي ارتدى بعض أفرادها أقنعة للوجه، وصلت نحو الساعة 1:15 بعد الظهر، بينما كانت مباريات فرق الشباب لا تزال تُقام داخل المنشأة.

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ولم يدم الاحتجاج طويلاً، إذ تفرق الحشد بحلول الساعة 2:30 بعد الظهر، لكن تداعيات الهزيمة أمام برينتفورد لا تزال تخيم على كارينجتون. ويواجه بوتشيتينو الآن مهمة شاقة لرفع معنويات لاعبيه قبل مباراتهم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مواجهة صعبة خارج أرضهم أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

واكتسبت المباراة المقبلة على ملعب سانت جيمس بارك أهمية أكبر، إذ يحتاج يونايتد بشدة إلى الخروج من المراكز الثلاثة الأخيرة. ولطالما عبّرت الجماهير عن معارضتها لقيادة النادي، لكن نقل هذا الغضب إلى بوابات مركز التدريبات يمثل تحولاً واضحاً في مسار الأحداث.