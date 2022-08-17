الشرطة تحذر رونالدو بسبب تحطيم هاتف مشجع إيفرتون

حذرت الشرطة كريستيانو رونالدو بعد ظهور مقطع فيديو له يظهر فيه مهاجم مانشستر يونايتد وهو "يحطم هاتفًا" من يد أحد مشجعي إيفرتون بعد مباراة في جوديسون بارك.
وترجع تلك الحادثة إلى مباراة الشياطين الحمر ضد فريق إيفرتون في 9 أبريل من عام 2022، وهي بالموسم الماضي، حيث خسر فريق الدون بهدف دون رد.
ونشرت شبكة "سكاي" تفاصيل بيان شرطة ميرسيسايد التي توضح فيه الأحداث الجديدة المتعلقة بهذا الحادث.
ماذا قد حدث في مباراة إيفرتون؟
خرج رونالدو من ملعب جوديسون بارك وهو في حالة كبيرة من الغضب، ووقتها حاول أحد الأطفال التقاط صورة مع نجمه البرتغالي المفضل.
لكن غضب البرتغالي آنذاك منعه من التصرف بطريقته المعتادة في مثل هذه المواقف، وقام بإمساك الهاتف وحطمه.
Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022
(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F
وكانت والدة الطفل قد ادعت في وقت سابق أن ابنها "جايك هاردينج" البالغ من العمر 14 عامًا قد تعرض لـ "كدمات" وأنه "في صدمة كاملة" من جراء الحادث.
وفي حديثها إلى "ليفربول إيكو" في ذلك الوقت، قالت سارة كيلي إن المراهق مصاب بالتوحد وكان منزعجًا حقًا مما حدث، مضيفة أنه منع نفسه من الذهاب إلى مباراة أخرى.
ماذا عن بيان الشرطة وتحذير رونالدو؟
قالت شرطة ميرسيسايد في بيانها: "يمكننا أن نؤكد أن رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا حضر طواعية وتمت مقابلته فيما يتعلق بادعاء الاعتداء والضرر الجنائي".
وواصل البيان: "الادعاء يتعلق بحادث عقب مباراة كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في جوديسون بارك يوم السبت 9 أبريل".
BREAKING: Cristiano Ronaldo has been cautioned by police after footage emerged of the Manchester United forward appearing to smash a phone out of an Everton fan's hand following a match at Goodison Park. pic.twitter.com/HIj2yriI0D— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 17, 2022
وتابع البيان: "تم التعامل مع الأمر على سبيل الاحتياط المشروط، الأمر انتهى الآن".
وأوضحت شبكة "سكاي" أن التحذير ليس إدانة جنائية، بل هو بمثابة تحذير رسمي يمكن استخدامه كدليل على سوء الشخصية إذا ذهب رونالدو إلى المحكمة لارتكاب جريمة أخرى في المستقبل.