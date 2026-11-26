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اعتقلت الشرطة دافيد كوريا، مهاجم فاسكو دا جاما، صباح يوم الخميس في واقعة مثيرة خلال حصة تدريبية للفريق الأول. ونفّذ الضباط مذكرة احتجاز احتياطي في إطار تحقيق أوسع، ما يضع النادي البرازيلي أمام دراسة مستقبل المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا.

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اعتقال صادم خلال حصة تدريبية لفاسكو

خيّمت حالة من الذهول على الأوساط الكروية البرازيلية صباح يوم الخميس، عندما وصل ضباط الشرطة إلى مركز تدريبات فاسكو دا جاما لاحتجاز المهاجم كوريا. ونفّذ عناصر من مركز الشرطة الرابع عشر في ليبلون عملية الاعتقال بموجب مذكرة احتجاز احتياطي مرتبطة بعملية كبرى تقودها الشرطة المدنية في ولاية إسبيريتو سانتو.

وشاهد شهود عيان اللاعب، الذي كان يرتدي زي التدريب كاملًا في ذلك الوقت، وهو يُقتاد من قبل السلطات، في واقعة تحولت سريعًا إلى واحدة من أبرز الفضائح في الدوري البرازيلي هذا الموسم.

ويتسم التحقيق الذي يستهدف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالاتساع وينطوي على تبعات خطيرة. وأكدت السلطات أن العملية تتركز على اتهامات بتهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال، وهي قضية تخضع للتدقيق منذ عدة أسابيع.

ويأتي هذا التصعيد اللافت بعد أمر قضائي سابق صدر في أواخر أكتوبر ألزم اللاعب بتسليم جواز سفره. وتفاقم الوضع بشكل كبير مع تقارير تشير إلى أن التحقيق يشمل أيضًا اتهامات بالشروع في القتل واحتمال رشوة شهود، وفقًا لما ذكرته ABC Deportes.

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المسارات القانونية وخيارات تعليق العقد

في أعقاب الاعتقال، يبحث فاسكو دا جاما حاليًا حقوقه القانونية فيما يتعلق بعقد كوريا. فبموجب قانون العمل الموحد في البرازيل (CLT)، يملك النادي صلاحية فورية لوقف بعض الالتزامات المالية طوال فترة احتجاز اللاعب، ويشمل ذلك تعليق راتبه ومساهمات صندوق تعويضات نهاية الخدمة للموظفين (FGTS) وغيرها من المستحقات النسبية.

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ويتعامل النادي بحذر مع قانون الرياضة العام، الذي يوفر إطارًا خاصًا للرياضيين المحترفين العاجزين عن أداء واجباتهم بسبب قضايا قانونية شخصية لا صلة لها بنشاطهم الرياضي.

وتحديدًا، تنص المادة 88 من قانون الرياضة العام على أنه إذا تعذّر على الرياضي المشاركة لأكثر من 90 يومًا متتالية لأسباب تقع مسؤوليتها عليه بالكامل، يحق للنادي تعليق عقد العمل الرياضي الخاص رسميًا.

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ولكي يدخل ذلك حيز التنفيذ، سيتعين على فاسكو تقديم إخطار رسمي وتسجيل التعليق في نظام التسجيل الوطني التابع للاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وفي حين يمكن لفريق الدفاع عن اللاعب التقدم بطلب للإفراج بموجب أمر المثول أمام القضاء، يعطي النادي الأولوية لحماية مصالحه خلال الإجراءات القضائية الجارية.

الطريق إلى فسخ العقد

وبينما يمثل التعليق خيارًا فوريًا، فإن الفسخ الكامل لعقد كوريا لسبب مشروع مسألة أكثر تعقيدًا وفق القانون البرازيلي. فحاليًا، لا يمكن للنادي المضي في فسخ العقد لسبب مشروع إلا بعد صدور حكم إدانة نهائي غير قابل للطعن. وبما أن كوريا لا يزال قيد التحقيق فقط ولم تتم إدانته بأي جريمة، يظل مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» عقبة كبيرة أمام النادي القادم من ريو. وإذا اختار النادي الانفصال عن اللاعب فورًا، فمن المرجح أن يضطر إلى التفاوض على اتفاق بالتراضي أو دفع التعويض الرياضي الكامل عن فسخ العقد الذي يفرضه التشريع الحالي.

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وكان كوريا، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في صفوف فاسكو منذ 2024، قد غاب بالفعل عن مباراة الفريق الأخيرة أمام براجانتينو قبل أحداث هذا الأسبوع. ومن المنتظر الآن أن يمتد غيابه عن الملاعب إلى أجل غير مسمى مع تواصل الإجراءات القانونية في إسبيريتو سانتو.

وبالنسبة إلى فاسكو دا جاما، ينتقل التركيز الآن من ملعب التدريب إلى أروقة الإدارة والمحاكم، إذ يتعين عليه حسم كيفية التعامل مع مستقبل لاعب سجّل ستة أهداف خلال الموسم الحالي، لكنه يواجه الآن معركة لتبرئة اسمه من سلسلة من التهم الخطيرة.

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الشرطة داهمت منزل كوريا

في 1 سبتمبر 2026، داهمت الشرطة البرازيلية منزل كوريا في حي بارا دا تيجوكا الراقي ومركز تدريبات النادي، في إطار تحقيق كبير في اتهامات بتهريب المخدرات والأسلحة. وشارك في العملية العابرة للولايات، التي حملت الاسم الرمزي «الفرقة»، نحو 100 ضابط، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأسفرت العملية عن تنفيذ أربع مذكرات اعتقال و15 مذكرة تفتيش. كما خضع هاينر كورديرو، الظهير الأيمن لفيلا نوفا، للتحقيق، إذ بحثت السلطات في صلات مشتبه بها بين لاعبي كرة قدم محترفين وشبكات الجريمة المنظمة. وفي الأثناء، غادر كوريا مركز تدريبات فاسكو دون الرد على أسئلة الصحفيين.