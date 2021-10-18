الشرطة الإنجليزي تحقق في واقعة عنصرية في مباراة نيوكاسل وتوتنهام!

واقعة مؤسفة في مباراة نيوكاسل وتوتنهام التي انتهت بفوز النادي العاصمي بثلاثة أهداف لهدفين.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وقوع حادثة عنصرية مؤسفة في مدرجات مباراة فريقي نيوكاسل ضد توتنهام في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن شرطة نورثمبريا في نيوكاسل قد بدأت التحقيقات بشأن تلك الواقعة.

وأوضحت الشبكة أن الحادثة وقعت من قبل أحد جماهير نيوكاسل ضد أحد المتابعين الخاصين بالضيوف توتنهام أثناء المباراة.

وأصدر النادي بيانًا أكد من خلاله أن مثل تلك التصرفات سيتم التعامل معها بكل حزم دون تهاون لنبذ العنصرية والتمييز في ملاعب كرة القدم وخارجها.

وكتب النادي في بيان رسمي: "نيوكاسل يونايتد يدرك الحادثة التي حدثت عن طريق أحد الأشخاص ضد أحد مشجعي توتنهام في ملعب سانت جيمس بارك في مباراة الأحد، وجاري التحقيق في الواقعة وتم إبلاغ الشرطة".

وأضاف: "رسالتنا واضحة، كرة القدم للجميع والتمييز لا مكان له بيننا ولا في الشارع ولا في منصات الإنترنت ولا في المجتمع ككل، ولن نتساهل مع تلك الحوادث".

جدير بالذكر أن نيوكاسل كانت ملكيته قد انتقلت في الفترة الأخيرة لصندوق الاستثمار السعودي، في صفقة قدرت بحوالي 300 مليون جنيه استرليني.

اقرأ أيضًا