الشحات: وقعت للأهلي مرتين على بياض ولن ألعب في مصر إلا له

المحترف المصري ترك مصيره بيد مجلس إدارة العين الإماراتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحدث المحترف المصري حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، عما يتردد خلال الساعات الماضية عن اقتراب انتقاله للأهلي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الأهلي أعلن بشكل رسمي أنه يفاوض اللاعب إلا أن التقارير الواردة من النادي الإماراتي، تؤكد تمسكه بالشحات، خاصة بسبب زوران ماميتش؛ المدير الفني للزعيم، الذي يرغب بشدة في بقاء المحترف المصري بالفريق.

وقال الشحات، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت"، حول عودته لمصر: "كل شيء وارد حتى الآن، لكن ما متفق عليه حتى الآن أنني سأعود للإمارات للانضمام لمعسكر العين بعد انتهاء فترة الراحة".

وأضاف كاشفًا كواليس انتقاله للنادي الإماراتي: "العين أنهى كل شيء في أربعة أيام فقط، ووقتها توقفت مفاوضات الأهلي، فقمت بنفسي بالاتصال بمسؤولي القلعة الحمراء لإخبارهم بعرض العين، خاصة وأنني كنت قد وقعت على عقود انتقالي للأهلي مرتين مع عصام سراج الدين؛ مدير التعاقدات السابق".

وأضاف: "وقتها وقعت على بياض للأهلي، ولا حقيقة لم يتردد حاليًا عن وضعي لشرط الحصول على 30 مليون جنيه من أجل الموافقة على اللعب للأهلي حاليًا، لأنني لم اشترط على أي نادي لعبت له، والأهلي فريق كبير ولن ألعب في مصر إلا له، والأموال ليست في حساباتي عندما يفاوضني مسؤولو القلعة الحمراء".

واختتم: "إدارة العين تحدثت معي حول العروض التي تلقيتها ومنها أكثر من عرض من مصر، أحدهما الأهلي، فأخبرتهم أنه إما اللعب للأهلي أو البقاء في العين، وتركت حرية تحديد مصيري بيدهم".

يذكر أن الشحات انضم للعين خلال يناير من العام الماضي، ومن المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2020-2021.