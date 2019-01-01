الشحات: هذا الفوز بداية لتحديات جديدة

الأهلي يسعى للقب الإفريقي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعرب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة القمة رقم 118، والتتويج بلقب الدوري.

وقال الشحات عقب المباراة:"لقد كانت مباراة صعبة، والأهلي حقق فوزاً مهماً في توقيت مثالي للغاية عقب التتويج بالدوري الذي نهديه للجماهير".

وأضاف:"كل اللاعبين يستحقون التحية والتقدير على هذا الإنجاز، والفوز على الزمالك والتتويج بالدوري بداية لانتصارات مقبلة وبطولات نسعى للفوز بها".

وأوضح:"على رأس تلك البطولات يأتي دوري أبطال إفريقيا والتي تعتبر تحدياً جديداً للأهلي في الموسم الجديد".

يذكر أن الأهلي توج بالدوري المصري للمرة رقم 41 في تاريخه، ليبتعد عن منافسه التقليدي الزمالك بفارق 29 لقباً.

.