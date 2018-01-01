الشحات نجم مواجهة العين والترجي وإشادة خاصة من فيفا به

رفاق المحترف المصري تأهلوا إلى نصف نهائي مونديال الأندية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حصل المحترف المصري حسين الشحات؛ لاعب العين الإماراتي، على جائزة أفضل لاعب بمواجهة الزعيم أمام الترجي التونسي، في الدور الثاني بكأس العالم للأندية.

وسجل المحترف المصري هدف فريقه الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز العين بثلاثية نظيفة، على استاد هزاع بن زايد.

بهدفه في الترجي - حسين الشحات يسجل رقمًا خاصًا في مونديال الأندية

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح الشحات جائزة أفضل لاعب بالمباراة، بجانب إشادة الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" به، حيث كتب: "امسك به إن استطعت".

فوز الزعيم الإماراتي أهله إلى نصف نهائي المونديال، ليواجه ريفر بليت الأرجنتيني.

وكان العين قد فاز بلقائه الأول في كأس العالم أمام ويلينجتون النيوزيلاندي بركلات الحظ الترجيحية، على الرغم من أنه كان متأخرًا في الوقت الأصلي بثلاثية إلا أنه عاد وأدرك التعادل ثم حسم صعوده.