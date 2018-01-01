الشحات: فخور بمشاركتي مع العين في مونديال الأندية

العين يبدأ مشاركاته غدًا الأربعاء في كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أكد المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، أن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، فخرًا كبيرًا، مشيدًا بقيمة الفريق.

وكان حسين الشحات إلى العين، منذ بداية الموسم الماضي، وتألق مع النادي الإماراتي، ومنه انضم لمنتخب مصر خلال المعسكرات الأخيرة.

وقال الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإماراتي: "مشاركتي مع العين في كأس العالم للأندية يشعرني بالفخر، مع كيان شامخ مثل العين". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "سعيد بتواجدي في العين، خاصًة بعد التتويج ببطولتي الكأس والدوري والمشاركة أيضًا في كأس العالم للأندية الشهر الجاري".

وتابع: "ننتظر منذ بداية الموسم الحالي المشاركة في مونديال الأندية وأتمنى الظهور بشكل جيد في البطولة وتحقيق طموحاتنا وإسعاد جماهير العين".

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ويبدأ العين مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة ويلنجتون من نيوزلندا، غدًا الأربعاء، على استاد هزاع بن زايد.