الشحات: الأهلي في أزمة وشرط للمنافسة على لقب الدوري

حسين الشحات: الزمالك أفضل من الأهلي حاليًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المحترف المصري حسين الشحات؛ لاعب العين الإماراتي، أن الأهلي المصري يعيش أزمة خلال الفترة الحالية بسبب عدة عوامل، إلا أنه رفض الهجوم على المجموعة الحالية من اللاعبين.

ويحتل المارد الأحمر حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك، صاحب الصدارة.

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الشحات قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "نعم الأهلي يعيش في أزمة، بسبب ضغط المباريات، وخسارة بطولة أفريقيا للعام الثاني، هذا يحزن الجماهير كثيرًا، لكن في الوقت نفسه لست متفقًا مع الهجوم على اللاعبين أو أنه الفريق يحتاج لإحلال وتجديد، لأن المجموعة الحالية من لاعبي المارد الأحمر وصلوا نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين، وفازوا أمام الترجي التونسي في الذهاب، لذلك الهجوم عليهم ليس في محله".

وعن مقارنته بحالة غريمه التقليدي الحالية الزمالك، علق: "بالتأكيد حتى الآن الزمالك يسير بشكل أفضل من الأهلي، فهو أول الدوري، لكن الأهلي لو حقق الفوز في مبارياته المؤجلة سينافسه على اللقب".

واختتم: "الأهلي أمامه مباراة صعبة أمام بيراميدز، ومن سينتصر منهما هو من سيستكمل المنافسة على اللقب مع الزمالك".

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة بيراميدز، غدًا الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.