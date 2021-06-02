الشباب يوضح موقف جوانكا مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية

جوانكا من أفضل لاعبي الشباب في الموسم المنصرم

كشف رد من أحد المسؤولين بنادي الشباب، عن موقف الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن صفوف الليوث.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى إمكانية رحيل جوانكا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل التغييرات التي يجريها خالد البلطان رئيس النادي.

ووفقًا لرد أحمد المسعود المتحدث الرسمي لنادي الشباب، حيث كشف عن الموقف الحقيقي للاعب خلال الفترة المقبلة، ردًا على ما تردد عبر الصحف مؤخرًا باقتراب رحيله.

وكانت صحيفة "البلاد" قد نشرت خبرًا تحت عنوان "نادي الشباب قرر الاستغناء عن جوانكا"، وهو ما رد عليه المسعود بالنفي تمامًا.

ونفى المسعود بإعادة تغريدة منسوبة للصحيفة التي أدعت رحيل جوانكا، ليؤكد على عدم صحة الخبر تمامًا، وهو ما يشير إلى استمرار اللاعب في صفوف الليوث.

الشباب يسعى لتدعيم فريقه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى، بعد ضياع لقب الدوري السعودي في الأمتار الأخيرة من الموسم المنصرم لصالح الهلال.