الشباب ينوي بيع عقد الحمدان وسط اهتمام من الهلال

الحمدان من أبرز اللاعبين الواعدين في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مصير عبدالله الحمدان نجم الشباب مع الفريق خلال الموسم الحالي بعد كثرة التقارير حول رحيله عن شيخ الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عبدالله الحمدان من اللاعبين الواعدين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودخل اهتمامات أكثر من نادٍ خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البلاد"، أن نادي الشباب أعطى مرونة لبيع ما تبقى من عقد عبدالله الحمدان مع النادي في حالة رغبة اللاعب عدم تمديد تعاقده.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أبلغ بعض المقربين منه عدم رغبته في الاستمرار داخل الفريق في الموسم الجديد، ولم يرد بالفعل على عرض الشباب الذي قدمه النادي مؤخرًا.

وأكدت التقارير أن الهلال الأقرب للفوز بالصفقة، حيث يسعى الزعيم للحصول على خدمات اللاعب لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، وما يفصل مصير الحمدان هي قيمة عرض بطل الدوري إذا كان أعلى من نظيره في الشباب سينتقل اللاعب على الفور.

ويدخل الحمدان الفترة الحرة بعد أربعة أشهر أي لديه حرية في التفاوض مع أي نادٍ للانتقال إليه بداية من الموسم بعد المقبل 2021 - 2022.