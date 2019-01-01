الشباب ينفي المقايضة مع النصر خلال فترة الانتقالات

الشباب يؤكد عدم التعاقد مع ثنائي النصر مقابل انتقال باهبري والخيبري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفى أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي لنادي الشباب، المقايضة مع النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت أخبار قد انتشرت عن صفقة مقايضة، بتعاقد الشباب مع أحمد الفريدي وخالد الغامدي، مقابل انتقال عبد الله الخيبري وهتان باهبري إلى النصر.

المسعود نفى تلك الأخبار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال تغريدات جاء فيها: اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

"لم تتلقى إدارة الشباب أي عرض لشراء ما تبقى من عقدي اللاعبين هتان باهيري وعبدالله الخيبري، لا صحة لتوجه نادي الشباب التعاقد مع اللاعبين أحمد الفريدي وخالد الغامدي عن طريق المقايظة أو سواها".

"إدارة الشباب حريصة جداً على المحافظة على نجوم الفريق، وهي قدمت عرضين مغريين (يفوق الحد الأعلى) لكل من هتان باهبري وعبدالله الخيبري".

"اللاعبان هتان باهبري وعبدالله الخيبري لم يوافقا على عرض الشباب حتى الآن.. وهم في مهمة وطنية ولا يمكن حسم ملفاتهم قبل فراغهما من المشاركة الآسيوية".

5️⃣ عند فراغ اللاعبين (هتان، الخيبري) من مهمتهما الوطنية التي نتمنى أن تتكلل بالتوفيق، سيتم حسم أمرهما وذلك بما يخدم مصالح النادي..

فمصلحة #الشباب دائماً فوق كل اعتبار ..#شتوية_شيخ_الأندية — أحمد المسعود (@Ahmad_AlMasoud) ٤ يناير ٢٠١٩

"عند فراغ اللاعبين (هتان، الخيبري) من مهمتهما الوطنية التي نتمنى أن تتكلل بالتوفيق، سيتم حسم أمرهما وذلك بما يخدم مصالح النادي.. فمصلحة الشباب دائماً فوق كل اعتبار".

"من يرغب في النادي ويقدر شعاره وجماهيره فلن يتم التفريط به.. أما من لا يقدر كل ذلك ويفرظ شروط تعجيزية .. فالنادي وجماهيره أكبر منه، ولن يتأثر النادي برحيل أيٍ من كان".

وينتهي عقد الثنائي عبد الله الخيبري وهتان باهبري بنهاية الموسم الحالي، حيث تسعى إدارة الشباب لتجديد عقديهما خلال الفترة الحالية.