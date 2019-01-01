دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الشباب يعلن غياب بلعمري عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي دون عذر

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أزمة بين الشباب وبلعمري

واصل الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي، الغياب عن مران فريقه لليوم الثالث على التوالي، خلال أزمته الأخيرة مع الإدارة.

وتشهد في الوقت الحالي أزمة كبيرة بين إدارة نادي الشباب وبلعمري، حيث غاب اللاعب بدون إبداء أسباب خلال الأيام الاخيرة عن المران.

ويعد بلعمري من أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتوج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

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وكشف نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللاعب تغيب عن المران في أخر 3 أيام بدون تقديم عذر.

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وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " شهدت تدريبات اليوم استمرار غياب المحترف الجزائري جمال بن العمري بدون عذر".

وبذلك من المفترض أن يقوم نادي الشباب بفرض العقوبات الداخلية المتواجدة في اللائحة على اللاعب الجزائري بعد تغيبه لليوم الثالث على التوالي.

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