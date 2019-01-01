الشباب يُعلن إنهاء عقد سوموديكا بالتراضي

المدرب رحل بعد نهاية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا إنهاء عقد مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق.

وظهرت تغريدة على الحساب الرسمي للشباب على تويتر تؤكد توصل الإدارة برئاسة الرئيس خالد البلطان لاتفاق مع المدرب على إنهاء العقد بينهما بالتراضي، بعد اجتماع جمع الطرفين يوم الأحد.

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وأنهى الشباب الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي في الرابع، ليفقد فرصته في اللعب بدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

ولم يستمر مشوار الفريق في كأس خادم الحرمين الشريفين لأبعد من دور الـ16، بخسارته أمام التعاون 3-0 وخروجه من البطولة.