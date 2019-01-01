الشباب يرفض عودة بوديسكو.. وإجراءات ضد اللاعب

الشباب يتخذ إجراءات ضد بوديسكو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قامت إدارة نادي الشباب السعودي بملاحقة بوديسكو المحترف الهارب من صفوف الفريق مؤخرًا للحفاظ على حقوقهم.

وكان بوديسكو قد غادر معسكر الشباب السعودي موخًرا دون سابق إنذار للجهاز الإداري أو الفني.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن بوديسكو سيواجه خطورة الإيقاف بسبب ما قام به مؤخرا.

وأوكل نادي الشباب محام متخصص في هذه القضايا لمتابعة أزمة بوديسكو في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرفض نادي الشباب فكرة عودة اللاعب خلال الفترة المقبلة لصفوف الليوث بعد ما قام به تجاه النادي والرحيل دون سابق إنذار.

ويسعى الشباب لتحقيق انطلاقة مميزة في الموسم الجديد من أجل تحسين مركزه عن النسخة الماضية.