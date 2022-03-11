الشباب يُحاول حرمان الاتحاد من جمهوره، واتحادي يصف القرار بالذكي

يترقب الجمهور السعودي مباراة قمة الجولة القادمة من الدوري بين الشباب والاتحاد يوم الأحد القادم في الرياض، إذ ستلعب دورًا حاسمًا في صراع اللقب بين الفريقين والنصر والهلال.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة ويُطارده الشباب بفارق 8 نقاط ثم النصر بـ10 فيما يتواجد الهلال رابعًا بـ43 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

ماذا فعل الشباب لحرمان الاتحاد من جمهوره؟

الشباب يستضيف الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وقد رفع النادي أسعار تذاكر المباراة بشكل كبير وغير مسبوق ليصل سعر التذكرة إلى 100 و150 ريال سعودي.

الجمهور الاتحادي شن هجمة كبيرة على إدارة الشباب بسبب ذلك، خاصة أن أسعار التذاكر لم ترتفع بهذا الشكل خلال مواجهات الشباب مع بقية المنافسين وعلى رأسهم الهلال.

من وضع التذاكر الموحده امام غيرناا بـ30 ريال وامام الاتحاد بـ150 يؤكد حقيقة وااحده فقط ،، انه يخشى الجماهير الافضل في اسيا ولا يستطيع مواجهتهم 👋🏻. pic.twitter.com/WZw5UxTCMo — أبو نوران التليدي (@aaalllmmm3770) March 11, 2022

وقد طالب كبار المؤثرين من عشاق الاتحاد الأشخاص المقتدرين ماليًا بشراء التذاكر ودعم الفريق من مدرجات ملعب الملز لأن العديد من المشجعين لن يستطيعوا شراء التذاكر بتلك الأسعار المرتفعة جدًا على حد وصفهم.

ادارة الشباب رفعت اسعار التذاكر للضعف امام الاتحاد على عكس ما فعلته مع الهلال و النصر ..



اللعب الآن ع المكشوف .. و اللي يزعل يطلع برا — احمد عسيري (@ahmadassiri1) March 11, 2022

إعلامي اتحادي: قرار الشباب ذكي ولصالحه

الإعلامي الاتحادي عدنان جستنية دافع عن قرار الإدارة الشبابية برئاسة خالد البلطان رفع سعر التذاكر بهذا الشكل، مؤكدًا أنه يخدم مصالح النادي من جانبين.

الصحفي المخضرم أوضح أن الشباب ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تحقيق ربح مادي كبير من عائد بيع التذاكر بهذا السعر المرتفع، والثاني هو الحد من تواجد جمهور الاتحاد في المدرجات مما يُقلل الضغط على لاعبي الليوث في الملعب ويصب لصالحهم فنيًا.

قرار ذكي جداً من ادارة نادي الشباب بتوحيد قيمة التذاكر ورفع سعرها الى 150 ريال لتصطاد عصفورين بحجر واحد الاول لتكسب دخل مادي كبير يتوافق مع شعبية وجماهيرية الاتحاد والثاني متمثلاً في قلة حضور هذه الجماهير بسب غلاء التذاكر وبالتالي تخفف الضغط على لاعبي الشباب .#الشباب_الاتحاد — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) March 11, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد يُعد الفريق الأول في الدوري السعودي من حيث الحضور الجماهيري في ملعبه، وقد اعتاد عشاق العميد مساندته في الملاعب داخل وخارج جدة.

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