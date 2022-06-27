الشباب والأهلي : مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة الشباب والأهلي في إطار مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-22...

الشباب 0x0 الأهلي

مباشر لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

الدخول إلى مركز المباراة

90+7' نهاية المباراة بالتعادل السلبي، وهبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

90+5' الإثارة مشتعلة، الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه إيفر بانيجا لاعب الشباب.

90+4' أووووووووووووووووووووووووووووووووه فرصة خطيرة للاهلي من الجانب الأيمن، ولكن فواز القرني ينجح في التصدي لها ويحافظ على نظافة شباكه.

89' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

85' خمس دقائق تفصلنا على نهاية المباراة، والأهلي يبحث عن هدف التقدم للاستمرار في الدوري.

81' أوووووووووووووووه فرصة ضائعة محققة للشباب، تمريرة من بانيجا وصلت إلى كارلوس جونيور الذي توغل لمنطقة جزاء وسدد تسديدة قوية خرجت إلى ركلة مرمى.

77' ركلة حرة مباشرة للأهلي، لعبها كارلوس إدواردو، ولكنها تمر بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

72' استفاقة من لاعبي الأهلي، بحثًا عن هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الليوث.

64' انحصار اللعب في وسط الملعب، ومحاولات لفرض السيطرة من الجانبين.

55' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

48' أوووووووووووووووه بداية خطيرة للشباب، هجمة مرتدة وصلت إلى هتان باهبري وكارلوس جونيور، ووضع الأخير الكرة في الشباك ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

37' الأهلي بحاجة إلى الفوز على الشباب، وانتظار نتائج المنافسين لتفادي الهبوط.

30' مرور نصف ساعة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

28' هدوء في أحداث المباراة وقلة الفرص الخطرة.

22' أووووووووه الشباب يكشر عن أنيابه، تمريرة من كارلوس جونيور، إلى تركي العمار داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة ولكنها تمر بجوار القائم.

16' أووووووووووه هدف أبيض للشباب، ركلة حرة لعبها بانيجا، وصلت إلى هتان باهبري الذي كان في وضعية تسلل.

10' انحصار اللعب في وسط الملعب.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي لازال يسيطر

انطلاق المباراة

تشكيل الشباب ضد الأهلي

الخطة 4-3-3

فواز القرني

فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تمبكتي - متعب الحربي

نواف العابد - إيفر بانيجا - حسين القحطاني

تركي العمار - كارلوس جونيور - هتان باهبري

تشكيل الأهلي ضد الشباب

الخطة 3-5-2

ياسر المسيليم

عبد الباسط هندي - طلال عبسي - محمد خبراني

علي مجرشي - فرانك كوم - عبد الله المقرن - كارلوس إدواردو - جاني أليوسكي

عبد الرحمن غريب - عمر السومة

الأهلي خسر في آخر مبارياته أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح في موقف حرج للغاية وسيتعين عليه الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب لتفادي الهبوط، إذ يحتل الراقي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر الشباب يأتي في المركز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الشباب والأهلي والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.