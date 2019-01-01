1000 تذكرة و3 جوالات هدية حسن معاذ لجمهور الشباب

الليوث في حاجة لجمهورهم لاستكمال المشوار

حرص حسن معاذ؛ لاعب الشباب السعودي، على تحفيز جمهور ناديه على حضور المباريات، ومؤازرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الليوث يواجهون الوحدة غدًا الخميس، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ينهي تدريباته استعدادًا للوحدة بالدوري السعودي

وقال معاذ، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدًا تواجدنا كلنا، أنا في المقدمة وأنتم نساند الفريق، لا نستغنى عن دعمكم، وأنت لا تقصرون".

وأضاف: "لدي هدية بسيطة لكم، 1000 تذكرة وثلاث جوالات أيفون 11، تواجدكم مهم".

📲 الكابتن حسن معاذ عبر #سناب_الشباب يقدم ١٠٠٠ تذكرة مجانية، وثلاثة أجهزة آيفون للجماهير الحاضرة مواجهة #الشباب_الوحدة pic.twitter.com/mmIfWeERHz — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 23, 2019

يذكر أن الشباب يحتلون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم، وخسارة وحيدة.

أما الوحدة فيأتي في وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.