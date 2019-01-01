الشباب ينهي تدريباته استعدادًا للوحدة بالدوري السعودي

الشباب يستعد لمواجهة الوحدة

أنهى فريق نادي الشباب السعودي استعداداته لمواجهة فريق الوحدة، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الشباب سيواجه الوحدة مساء غدٍ الخميس، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني للشباب، استهل التدريبات بتمارين إحماء ولياقية خفيفة، تحن إشراف ديجو أوسيي مدرب اللياقة.

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وخضع اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية في منتصف الملعب، ثم أجرى تقسيمة خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.

واختتمت تدريبات الشباب بتمارين إطالة وتفكيك عضلات، وذلك استعدادًا لمواجهة الوحدة غدٍ الخميس.