خاص | الشباب يستهدف العمري، وتلك تفاصيل العرض

هداف القادسية مطلوب في الشباب

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن نادي الشباب وضع على رأس أولوياته لدعم صفوفه للموسم القادم التعاقد مع هداف القادسية "حسن العمري"، خاصة أن عقده ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

الجناح صاحب الـ26 عامًا يعيش موسمًا رائعًا، إذ لعب 13 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، وهو ثاني هدافي الدوري خلف الثنائي الأجنبي كارلوس ستراندبيرج وفابيو أبريو.

مصادر جول الخاصة أوضحت أن إدارة الليوث تقدمت للعمري بعرض يتضمن توقيعه على عقد يمتد لثلاث سنوات مقابل حصوله على 2.8 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد.

وأضافت أن نقطة الخلاف الوحيدة حاليًا بين الطرفين هي مدة العقد، حيث يرغب العمري في أن تكون 4 سنوات بدلًا من ثلاثة، مشيرة إلى أن الأقرب هو تجاوز تلك النقطة والوصول لاتفاق خاصة في ظل الرغبة المشتركة من الطرفين بالعمل معًا.