كأس خادم الحرمين - مفاجأة مدوية والفتح ينجو من الإقصاء

تعرف على نتائج اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

أقيمت مباريات اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بثلاث مواجهات، جمعت نجران أمام الفتح والشعلة أمام الشباب وجدة أمام الفيصلي.

وفجر نادي الشعلة مفاجأة مدوية، بإقصاء فريق نادي الشباب، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الشعلة.

تقدم محمد سالم لفريق نادي الشباب، بالدقيقة 43 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وتمكن محمد العنزي من إدراك هدف التعادل للشعلة ف يالدقيقة 83، ليلعب الفريقين شوطين إضافيين، ليسل سيلا داوودا هدف ثاني للشعلة في الدقيقة 122.

ونجا فريق الفتح من الإقصاء أمام نجران، بعدما تمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة نجران.

تقدم الفتح بالدقيقة 10 عن طريق ميتشيل تي فريدي، ليتعادل وليد الشنقيطي في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

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ولكن سرعان ما تقدم الفتح بالهدف الثاني عن طريق توفيق بوحميد في الدقيقة 31، ليسجل محمد السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وانتصر فريق الفيصلي على مضيفه جدة بهدفين مقابل هدف واحد، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

تقدم لويس جوستافو بالهدف الأول لفريق الفيصلي بالدقيقة 44، قبل أن يضيف زميله بالفريق ويليام دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

واستطاع أحمد المولد أن يقلص الفارق لفريق جدة بالدقيقة 92، قبل نهاية المباراة بلحظات قليلة، ليتأهل الفيصلي إلى دور الـ16.