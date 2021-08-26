الفتح ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الفتح ضد الشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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الفتح 1 × 0 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفتح - الشباب الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



في بث مباشر #ShahidVIP #الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/FpYDsYtCK0 @mbc_group pic.twitter.com/nruVqKoXZx — SHAHID (@ShahidVOD) August 26, 2021

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46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم الفتح بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

40' أوووووووووووه فرصة خطيرة للفتح عن طريق مراد باتنا، وتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تألق فواز القرني وحولها إلى ركنية

36' تأثر ملحوظ لفريق الشباب بالطرد، وسيطرة من الفتح.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والفتح متقدم بهدف دون رد.

26' جوووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة للفتح عن طريق فراس البريكان، بعد تمريرة سحرية من كويفا استغلبها البريكان وانفرد بمرمى الشباب ووضع الكرة في الشباك.

19' أوووووه الحكم يشهر بطاقة حمراء لبانيجا بسبب تدخله العنيف على سفيان بن دبكة في وسط الملعب

15' مرور ربع ساعة من الشوط الاول، دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

8' محاولة هجومية أولى من الشباب بتسديدة قوية ولكنها تمر بسلام على مرمى أصحاب الأرض

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-2-3-1

مكسيم كوفال

توفيق بوحميد - قاسم لاجامي - مروان سعدان - نواف بوشل

سفيان بن ديكة - محمد الفهيد

كريستيان كويفا - علي الزقعان - مراد باتنا

فراس البريكان

🗒️| تشكيلة الفتح في مواجهة الشباب الليلة. #الفتح_الشباب pic.twitter.com/ZSXL7rXrdQ — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) August 26, 2021

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-2-3-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - فواز الصقور - نادر الشراري

حسين القحطاني - ألفريد ندياي

كارلوس جونيور - إيفر بانيجا - سيبا

أوديون إيجالو

لا يختلف الوضع كثيرًا مع نادي الفتح، حيث خسر من الرائد في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ليقع في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة أيضًا.

خسر الشباب المباراة الأولى له في الدوري من أبها وتعادل في الجولة الثانية مع الاتفاق، ليتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الفتح والشباب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.