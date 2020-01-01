الشباب السعودي يتوصل إلى اتفاق مع عبدالله الزوري

عقد الزوري مع الوحدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية

أكدت تقارير صحفية توصل إدارة نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع اللاعب عبدالله الزوري لاعب نادي الوحدة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق.

عقد الزوري مع الوحدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، على أن ينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الرياضية إلى أن الزوري سيحصل على 6 ملايين و 600 ألف ريال من نادي الشباب خلال عامين، تتمثل في 3 ملايين ريال كمقدم عقد وراتب سنوي يصل إلى مليون و 800 ألف ريال.

إدارة الوحدة فشلت في التوصل إلى اتفاق مع عبد الله الزوري الذي طلب التوقيع للفريق لمدة موسمين، بينما رغبت إدارة النادي في التجديد لمدة موسم واحد فقط.

ولم يصل الزوري مع إدارة الوحدة لاتفاق خلال الفترة الماضية، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبعد 12 موسمًا مع الهلال، شهدت تحقيق الزوري العديد من الإنجازات، انتقل إلى الوحدة مطلع موسم 2018-2019، ليقدم مستوى طيب.

وأصبح الزوري قريبًا من العودة مجددًا إلى العاصمة السعودية الرياض، من بوابة نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.