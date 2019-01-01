الشباب السعودي يفوز بسباعية وديًا على بادربورن الألماني

الشباب يكتسح فريق ألماني بسباعية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الشباب السعودي، الفوز على نظيره بادربورن الألماني، بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

الشباب يقيم معسكرًا حاليًا في ألمانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

ودخل الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني للشباب، قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

مروان الحيدري في حراسة المرمى، وحسن معاذ، أحمد شراحيلي، محمد سالم، عبدالملك الشمري، عبدالملك الخيبري، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، سيبا، اسبيريا، جوانكا.

سجل أهداف المباراة، سيبا هدفين، وأسبريا جوانكا، وعبد الله الحمدان وحسن القيد وراكان الشملان.

المباراة شهدت حضور رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان، والذي وصل إلى ألمانيا مساء أمس الثلاثاء.