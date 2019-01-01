رسميًا - الشباب السعودي يتعاقد مع السنغالي ألفريد اندياي

الشباب يواصل تدعيم صفوفه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن نادي الشباب السعودي، في التعاقد مع السنغالي ألفريد اندياي، لاعب وسط فريق نادي فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها التعاقد مع اندياي.

ولعب اندياي في العديد من الأندية الإسبانية، أبرزها ريال بيتيس وفيا ريال ومالجا، ولعب في إنجلترا لفريق هال يتي وسندرلاند وأيضًا ولفر هامبتون.

وشارك ألفريد مع منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا 2019، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام الجزائر في دور المجموعات.

ويبلغ ألفريد من العمر 29 عامًا، ويلعب في مركز لاعب الوسط "محور"، ويمتلك الجنسيتين الفرنسية والسنغالية.