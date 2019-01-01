رسميًا - الشباب السعودي يتعاقد مع الإسباني لويس جارسيا لنهاية الموسم

لويس جارسيا يقود الشباب لنهاية الموسم مع إمكانية تجديد العقد موسم إضافي.

أعلن نادي الشباب السعودي، عن التعاقد مع الإسباني لويس جارسيا، لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون.

الشباب أعلن إقالة الأرجنتيني ألميرون، بعد الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الشعلة، وخروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها التعاقد مع لويس جارسيا حتى نهاية الموسم.

لويس جارسيا سيتولى مهمة تدريب الشباب لنهاية الموسم، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي ليستمر للموسم المقبل.

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وتلقى نادي الشباب خسارة من الرائد الخميس، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جارسيا تولى مهمة تدريب العديد من الأ،دية، أبرزها ليفانتي وخيتافي في إسبانيا، وبكين رينهي الصيني، وقاده للصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ثم فيايال الإسباني قبل إقالته يناير الماضي.

الشباب يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات وخسارة 4 لقاءات.