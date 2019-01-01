هيلدر يقترب من تدريب الشباب خلفًا لألميرون

الإدارة الشبابية تدرس التعاقد مع أحد المدربين حتى نهاية الموسم

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الشباب السعودي باتت قريبة من التعاقد مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو لخلافة الأرجنتيني خورخي ألميرون في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

واتخذ النادي قرار إقالة ألميرون بعد الخسارة الصادمة أمام الشعلة والخروج من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد عُين المدرب السعودي سلطان القنوي بشكل مؤقت لقيادة الفريق حتى التعاقد مع مدرب أجنبي.

الهلال يستعيد جوميس والبريك قبل مواجهة الترجي في كأس العالم للأندية

وفيما طرحت بعض المصادر اسم التونسي عمار السويح بجانب هيلدر للمفاضلة بينهما لتدريب الشباب، نفت صحيفة الاقتصادية وجود اسم السويح ضمن الخيارات المطروحة أمام إدارة الليوث.

وأضافت أن الشباب يُفاضل حاليًا بين 3 أسماء أحدهم هيلدر وليس ضمنهم عمار السويح المدرب السابق لأحد.

وكان هيلدر كريستوفاو قد عمل مديرًا فنيًا في الفئات السنية لنادي النصر قبل أن يخلف دانيال كارينيو في تدريب الفريق الأول في بداية الموسم الماضي، وقد عمل أيضًا لوقت قصير جدًا مع الاتفاق.

يُذكر أن الشباب يتواجد في المركز السابع من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و3 خسائر، وقد وصل الفريق لدور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث سيلعب ضد الشرطة العراقي.