أسبريلا: ستشاهدون قوة الشباب هذا الموسم

الليوث ينطلق موسمهم الجديد في 24 من الشهر الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الكولومبي دانيلو أسبريلا؛ مهاجم الشباب السعودي، أن فريقه سيظهر بكل قوة خلال الموسم الجديد، مشيدًا بقوة وفاعلية خط الهجوم، وواعدًا الجمهور بأن يكون عند حسن ظنه.

الليوث خاضوا خلال الفترة الماضية معسكرًا خارجيًا بألمانيا، خاضوا خلاله خمس مباريات ودية، استعدادًا للموسم الجديد.

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وقال أسبريلا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية": "خط الهجوم بالموسم الجديد سيكون مميزًا للغاية، هناك تفاهم كبير بيننا وارتياح كبير، ومع مرور الوقت سيزداد الانسجام، لذلك أرى أننا سنكون أكثر فاعلية وقوة بالموسم المقبل".

وأضاف: "ندرك تمامًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسيشاهد الجميع قوة هجوم الشباب بالتعاون مع بقية الخطوط، فقط على الجمهور أن يدعمنا ويؤازرنا حال الفوز أو الخسارة".

يذكر أن الشباب يستهل الموسم الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الفتح في 24 من أغسطس الجاري.