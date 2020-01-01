الشارقة يفوز على الوصل والظفرة يضرب عجمان في دوري الخليج العربي

إثارة الدوري الإماراتي تستمر

حقق الشارقة الفوز على نظيره الوصل، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي من الجولة السابعة عشر.

الشارقة يسعى للدفاع عن لقب دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعد أن حققه بموسم تاريخي في النسخة الماضية.

أحرز ريان مينديز الهدف الأول للشارقة في المباراة عن طريق ركلة جزاء الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة ليتقدم لفريقه مبكرًا.

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وعاد مينديز ليحرز الهدف الثاني في مرمى الوصل، في الدقيقة 16 ليبتعد بالنتيجة أكثر فأكثر ويقترب من حسم الـ3 نقاط لفريقه.

وفي الدقيقة 84 أحرز وليد الحمادي الهدف الوحيد للوصل في اللقاء، ولكن لم يكن كافيًا للعودة إلى اللقاء مرة أخرى والمنافسة على الـ3 نقاط.

وارتفع رصيد الشارقة إلى 31 نقطة في المركز الثالث بترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، بينما تجمد رصيد الوصل عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وفي لقاء أخر، حقق الظفرة الفوز على نظيره عجمان، بهدفين مقابل هدف، حيث بدأ التهديف عن طريق وليد عبدالله لاعب عجمان بهدف في مرماه في الدقيقة 16.

تعادل عجمان في الدقيقة 19 عن طريق فاندر ساكرامينتو، ولكن خطف جواو بيدرو الفوز للظفرة في الدقيقة 72 ليخطف الـ3 نقاط.

وارتفع رصيد الظفرة إلى 29 نقطة في المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، بينما تجمد رصيد عجمان عند 18 نقطة في المركز العاشر.