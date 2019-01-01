الشارقة يخطف فوزًا قاتلًا على الفجيرة بالدوري الإماراتي
حقق الشارقة الفوز على نظيره الفجيرة فوزًا صعبًا، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.
الشارقة يستمر في الحفاظ على صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي بمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.
الشارقة تقدم في الدقيقة 11 من بداية اللقاء عن طريق ريكاردو جوميز ليضع فريقه أقرب للثلاث نقاط حتى نهاية الشوط الأول.
بعد عرضية مهارية مثالية من #كورونادو..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2019
رأسية متقنة من #جوميز تعلن تقدم #الشارقة بالهدف الأول على #الفجيرة في الدقيقة 11#الشارقة_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/WEYZOQ1NB6
في الشوط الثاني تعادل فيرناندو جابرييل للفجيرة في الدقيقة 49 من علامة الجزاء، لتعود المباراة مرة أخرى لبدايتها من جديد.
من علامة الجزاء..#فيرناندو_جابرييل يسجل هدف التعادل لنادي #الفجيرة مع نهاية الشوط الأول#الشارقة_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/DY7ozbnjlL— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2019
وخطف محمد خلفان المسماري الفوز لصالح الشارقة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ليحافظ الفريق على صدارة الدوري الإماراتي.
"ملك اللحظات الأخيرة"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2019
مراوغة جميلة من #ريان_مينديز وتسديدة تغير اتجاهها بأقدام مدافع #الفجيرة لتسكن الشباك ويتقدم #الشارقة 2-1#دوري_الخليج_العربي #الشارقة_الفجيرة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/KXzJFKcPBs
وارتفع رصيد الشارقة إلى 16 نقطة في المركز الأول في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 6 نقاط في المركز الـ12.