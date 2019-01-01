بن الشحي: قمنا بالرد على كل من شكك بنا بالسوبر

لاعب الشارقة يؤكد أن جميع الفرق تضع ألف حساب للملك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد محمد بن الشحي؛ لاعب الشارقة، بشخصية فريقه بالملعب رغم خوض لقاء شباب الأهلي بعشرة لاعبين طوال 60 دقيقة، مؤكدًا أن اللاعبين قاموا بالرد على كل من شكك بهم الليلة.

الملك توج بطلًا لكأس السوبر الإماراتي بعدما تغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، على استاد آل مكتوم.

وخاضت كتيبة عبد العزيز اللعنبري؛ المدير الفني للملك، اللقاء بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعدما تعرض الحسن صالح للطرد، إثر لكمه الكوع لعبد العزيز هيكل؛ ظهير الشياطين الحمر.

العنبري: لعبنا للوصول لركلات الترجيح وكنا حذرين لهذا السبب

وقال بن الشحي، في تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية"، عقب اللقاء: "توفيق من الله أن أحقق البطولة الثانية لي، أشكر الجميع من جهاز فني ولاعبين وإدارة والجماهير التي تدعمنا وتثق بنا دائمًا، والحمد لله أننا لم نخذلهم".

وأضاف: "رغم النقص العددي إلا أننا تمكنا من تحقيق الفوز وحصد بطولة مهمة مع بداية الموسم، نتمنى أن نكون جاهزين بشكل جيد لانطلاقة الدوري، لأن الموسم المقبل صعب للغاية وعلينا أن نفطر به جيدًا بعد الثقة التي منحتنا إياها بطولة السوبر".

لاعب الملك اختتم: "هناك من شكك في قدرة لاعبي الشارقة، لكننا نجحنا في مهمتنا، والآن جميع الفرق تضع لنا ألف حساب، علينا أن نستغل الشخصية التي اكتسبناها من الدوري والسوبر، حتى نخوض موسم جيد، خاصة وأنه لن يتذكر أحد السوبر إذا لم نبدأ الموسم الجديد بشكل قوي".

يذكر أن الشارقة كان قد توج بطلًا للدوري الإماراتي الموسم الماضي برصيد 59 نقطة، متفوقًا على شباب الأهلي بست نقاط.