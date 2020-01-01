لجنة الانضباط تُعاقب الشارقة بسبب أحداث مباراة شباب الأهلي

الشارقة لم يخسر نقاط المباراة فقط

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم فرض عقوبات مالية على نادي الشارقة نتيجة أفعال جماهيره عقب مواجهة شباب الأهلي دبي في الجولة الماضية من الدوري الإماراتي.

الشارقة واصل خلال اللقاء نتائجه السيئة مؤخرًا في دوري الخليج العربي الإماراتي بخسارته 3-2 بعدما كان متقدمًا حتى الدقائق الأخيرة 2-1، وقد كلفه ذلك الابتعاد عن شباب الأهلي في الصدارة بفارق 8 نقاط.

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وقررت لجنة الانضباط خلال اجتماعها اليوم الإثنين في مقر الاتحاد بدبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي تغريم نادي الشارقة 80 ألف درهم لقيام عدد من جماهيره بتحطيم مقاعد الدرجة الثانية في استاد محمد بن راشد بنادي شباب الأهلي.

وقررت اللجنة كذلك تغريم عبد العزيز محمد مدير فريق الشارقة 10 آلاف درهم بسبب تصريحاته عقب المباراة والتي رأتها اللجنة مسيئة بحق الحكم عادل النقبي.

وقال حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها عن تلك العقوبات "العقوبة التي اتخذت بحق نادي الشارقة جاءت بعد اطلاع اللجنة على تقرير مقدم من مراقب المباراة مدعم بمقطع فيديو كشف حجم الضرر الذي تعرضت له مقاعد في استاد راشد في دبي من قبل عدد من مشجعي نادي الشارقة".

ووأوقفت لجنة الانضباط كذلك لاعب بني ياس جون تيبار لمباراة واحدة وفرضت عليه غرامة ماليه قدرها 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب النصر دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإماراتي.