الحسن صالح: لم أخشى الهزيمة عقب تعرضي للطرد

اللاعب طُرد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الحسن صالح؛ الظهير الأيسر للشارقة، أنه كان لديه ثقة كبيرة في زملائه رغم النقص العددي من الدقيقة 30، موضحًا أن عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني للملك، طالب اللاعبين بالهدوء بين شوطي اللقاء.

الملك توج بطلًا لكأس السوبر الإماراتي بعدما تغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، على استاد آل مكتوم.

وخاضت كتيبة العنبري اللقاء بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعدما تعرض الحسن صالح للطرد، إثر لكمه الكوع لعبد العزيز هيكل؛ ظهير الشياطين الحمر.

العنبري: لعبنا للوصول لركلات الترجيح وكنا حذرين لهذا السبب

وقال صالح، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "شعرت بخوف قليل عقب طردي ومن تعرض الفريق للهزيمة بسببي، لكنني في الوقت نفسه كانت لدي ثقة كبيرة في زملائي وفي مضاعفتهم للجهود لتعويض النقص العددي، وبالفعل الكل أدى ما عليه وفزنا بالبطولة في النهاية".

وأضاف: "بين شوطي اللقاء طالب المدرب اللاعبين بالهدوء، قال لهم صحيح نلعب بعشرة لاعبين، لكن علينا محاولة تسيير اللقاء على حسب رغبتنا نحن، وبالفعل أدائنا تحسن في الشوط الثاني".

واختتم: "طموحنا أصبح أكبر كوننا أبطال الدوري الموسم الماضي والسوبر حاليًا، بدأنا الموسم ببطولة، ونعد الجماهير بأن القادم أفضل".

يذكر أن الشارقة كان قد توج بطلًا للدوري الإماراتي الموسم الماضي برصيد 59 نقطة، متفوقًا على شباب الأهلي بست نقاط.